Только в плен: боевики ВСУ в Артемовске остались без поддержки и боеприпасов

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Иван Обухов
Иван Обухов 39

РИА Новости: украинские военные сдаются в Артемовске из-за отсутствия поддержки

Только в плен: боевики ВСУ в Артемовске остались без поддержки и боеприпасов

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

В российском плену со сложившими оружие боевиками обращаются достойно.

Украинские боевики, оказывающие сопротивление российским войскам в Артемовске, массово сдаются в плен из-за отсутствия поддержки и нехватки снарядов.

Об этом стало известно из рассказала плененного боевика Андрея Кривозуба. В беседе с журналистами РИА Новости он рассказал, что воевал против российских войск в составе разведроты 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, и попал в плен 26 марта в Артемовске.

«Заканчивались уже боеприпасы, запросили поддержки, поддержки не получили, и под напором ЧВК „Вагнер“ приняли решение сдаться», — рассказал военнопленный, отметив, что в российском плену с ним достойно обращаются, кормят и дают воду. Кроме того, в связи с ранением предплечья ему была оказана необходимая первая медпомощь.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры неудачной попытки прорыва ВСУ в районе Спорного.

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