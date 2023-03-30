Бывшего мужа Эмили Ратаковски обвинили в сексуальных домогательствах

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Рита Миронова
Рита Миронова 51

Могла ли вскрывшаяся правда стать причиной развода модели с супругом?

Бывшего мужа Эмили Ратаковски обвинили в сексуальных домогательствах

Фото: www.globallookpress.com / face to face

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Бывшего мужа модели Эмили Ратаковски подозревают в сексуальных домогательствах. Как пишет Page Six, продюсер Себастьян Бер-Макклард неподобающе вел себя с девочками подросткового возраста.

Одна из них заявила, что в 17 лет по приглашению продюсера пошла на кастинг фильма, в котором ей пообещали небольшую роль. Но на съемочной площадке девушку заставили сниматься обнаженной в сцене с актером, который недавно вышел из тюрьмы.

Другая девушка рассказала, что познакомилась с Бер-Маклардом в 18 лет, и тот активно ухаживал за ней, обещая большую карьеру в кино. Также, по ее словам, между ними была интимная связь, но без ее согласия. В это же время продюсер переписывался с 15-летней девочкой, отправляя ей непристойные сообщения. В этот период Бер-Маклард, по словам собеседницы, уже был женат на Эмили Ратаковски.

О поведении Бер-Макларда узнали в компании, где он работал. В 2022 году его оттуда уволили, и именно в тот период Ратаковски решила с ним развестись.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем Эмили Ратаковски ходила на свидания после развода.

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