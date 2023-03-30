Льготные автокредиты станут доступны для медиков и участников спецоперации
Льготное автокредитование в РФ возобновят для учителей, врачей и участников СВО
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Скидка на покупку машины в кредит для льготников составит 20-25%.
Льготные автокредиты в России станут доступны для участников спецоперации, а также работников сфер образования и медицины. О возобновлении льготного автокредитования сообщил Минпромторг РФ.
В официальном заявлении ведомства указано, что льготники получат скидку в размере 20% на покупку автомобиля. Для жителей Дальнего Востока размер скидки составит 25%.
«В 2023 году она (льготная программа. — Прим. ред.) продолжит действовать для групп граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке: медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей», — сообщили в министерстве.
С помощью льготной программы можно будет приобрести только российские автомобили стоимостью до двух миллионов рублей. Также для россиян продолжает действовать автокредит на электромобили.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в новых регионах РФ действует программа льготной ипотеки.
Читайте также
81%
0.39 83.49
0.71
Нашли ошибку?