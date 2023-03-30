Льготные автокредиты станут доступны для медиков и участников спецоперации

|
Рита Миронова
Рита Миронова 38

Льготное автокредитование в РФ возобновят для учителей, врачей и участников СВО

Льготные автокредиты станут доступны для медиков и участников спецоперации

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Скидка на покупку машины в кредит для льготников составит 20-25%.

Льготные автокредиты в России станут доступны для участников спецоперации, а также работников сфер образования и медицины. О возобновлении льготного автокредитования сообщил Минпромторг РФ.

В официальном заявлении ведомства указано, что льготники получат скидку в размере 20% на покупку автомобиля. Для жителей Дальнего Востока размер скидки составит 25%.

«В 2023 году она (льготная программа. — Прим. ред.) продолжит действовать для групп граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке: медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей», — сообщили в министерстве.

С помощью льготной программы можно будет приобрести только российские автомобили стоимостью до двух миллионов рублей. Также для россиян продолжает действовать автокредит на электромобили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в новых регионах РФ действует программа льготной ипотеки.

+4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.98
0.39 83.49
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:24
«С врагами — на их языке»: зачем Си Цзиньпин готовит Китай к возможной войне
14:17
В Кремле ответили на предложение сократить рабочие часы по пятницам
14:05
Мало не покажется: чем опасны феромоны, выделяемые с потом человека
13:55
«По всем показателям»: эксперт сравнил корейскую новинку «Хэир» с уникальным «Посейдоном» России
13:48
«Вот зачем такое?!» — жену Игоря Николаева не узнали в новом амплуа
13:37
Льготные автокредиты станут доступны для медиков и участников спецоперации

Сейчас читают

Военный дипломат Бартош предупредил о ловушке Украины на переговорах с Россией
В Госдуме рассказали, будут ли отправлять призывников на службу в новые регионы
Для лучших песен: SHAMAN подписал гитары для бойцов ВС РФ на линии фронта
Сдеру три шкуры: украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео