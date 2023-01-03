Вперед за квартирой: в новых регионах РФ действует программа льготной ипотеки

Теперь собственное жилье приобрести в Донбассе гораздо проще.

Правительство России утвердило льготную ипотечную программу для граждан Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей со ставкой не более 2% годовых. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Уточняется, что получить льготный кредит по ипотеке можно на покупку и строительство жилья в этих регионах. Самая большая сумма по кредиту составит шесть миллионов рублей. Первый взнос должен достигать не менее 10%.

Такие меры введены для развития льготной ипотеки на новых территориях России, этот шаг сделает большой прорыв в экономической интеграции регионов.

«Конечно, массовой выдачи в первое время не будет, но с учетом того, что интерес у местных застройщиков уже есть, востребованность ипотечных программ будет расти», — отметил профильный вице-премьер Марат Хуснуллин.

Инициатива запуска ипотечных программ для новых территории России была проявлена со стороны главы государства Владимира Путина. Он заявил об этом еще в середине декабря, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодым семьям могут компенсировать 50% первоначального взноса на ипотеку.