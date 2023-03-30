Рябков: Россия продолжит добровольно уведомлять США о ракетных пусках

Несмотря приостановку Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), Россия продолжит уведомлять США о грядущих ракетных пусках. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Политик подчеркнул, что, согласно решению о приостановке Договора, любые другие виды информационных обменов, а также элементы верификационной деятельности по ДСНВ по-прежнему невозможны.

«Но, как было заявлено еще в феврале, на добровольной основе Российская Федерация будет придерживаться центральных количественных ограничений на СНВ, установленных в договоре, и также продолжит выполнять соглашение 1988 года об обмене уведомлениями о ракетных пусках», — пояснил дипломат.

Решение о приостановке ДСНВ Россия приняла в феврале 2023 года. Президент Владимир Путин отмечал, что это не означает полного выхода из Договора. Однако прежде чем вернуться к обсуждению нюансов для продления действия документа, российская сторона должна понять, как именно учитывать ядерные арсеналы зарубежных государств. В частности, Британии и Франции.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Россия больше никогда не сможет вести дела в США в том же формате, что был до украинского кризиса.