Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия не может вести дела с США как прежде

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 64

Государственный деятель считает, что США фактически обретает статус еще одной стороны украинского конфликта.

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия не может вести дела с США как прежде

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Россия и США не могут вернуться к прежнему ведению совместных дел в условиях открытого противостояния. Об этом заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил в рамках выступления на дискуссии международного клуба «Валдай».

«Естественно, вести дела как прежде мы не можем», — прокомментировал он.

По словам Рябкова, его заявление, прежде всего, относится к тому времени, когда Россия не находилась в состоянии фактического конфликта с Соединенными Штатами. Сейчас же, отметил он, американская сторона стала одной из участниц конфликта на Украине.

Россия продолжает проведение специальной военной операции с целью защиты населения Донбасса от украинских неонацистов. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о начале СВО 24 февраля 2022 года. Страны Запада решили заказать военную и финансовую помощь киевскому режиму. Москва неоднократно заявляла, что помощь США и других стран не изменит ход спецоперации, а лишь затянет ее проведение.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ отреагировали на новость о возможной передачи Великобританией Киеву снарядов с обедненным ураном.

Тема:
Украинский кризис
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