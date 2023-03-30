Взрослая, а «сюсюкает»: Волочкова нарвалась на критику за детский тон в соцсетях

Знаменитость рассуждала перед подписчиками о важности комфорта, а в ответ услышала беспокойство о ее психологическом состоянии.

Балерина Анастасия Волочкова вновь нарвалась на критику поклонников после очередного видеопоста в социальных сетях. Пользователей разгневала детская интонация 47-летней знаменитости, расположившейся на кровати и рассуждающей о личном комфорте. По мнению подписчиков, поведение Анастасии неуместно по возрасту.

«Почему 47-летняя женщина сюсюкает? Есть психологи? Объясните», — прокомментировала одна из них.

Другая подключившаяся к беседе пользователь уверена, что во всем виноват алкоголь. А если копать еще глубже — комплексы родом из детства.

«Это комплекс — нет и не было семьи. Видимо, с ее рождения и до сих пор. Это мое мнение», — отметила она.

Третья не сомневается, что на Настю окончательно и бесповоротно повлиял ее друг, актер Никита Джигурда.

«Помогает ей стремительно скатываться друг Джигурда», — пишет подписчица.

С ней отчасти соглашается еще одна поклонница звезды. Как оказалось, давняя. Раньше, по ее словам, Настя была совершенно другим человеком, но теперь кумира словно подменили.

«Почему подписана на Настю: раньше такого не было, она мне очень импонировала. Сейчас человек просто скатывается постепенно и, увы, очень стремительно», — сетует фанатка.

К слову, самой Анастасии Волочковой к критике давно не привыкать — она любит удивлять публику смелыми выходками: то покажет грудь в самолете, то поругается с полицейскими, то продемонстрирует самую интимную позу. Не боится танцовщица быть откровенной и в особых ситуациях, например, во время интервью и под градусом. Пока общественность пытается переварить один скандал, связанный с Волочковой, она уже звезда другого. В пиаре и смелости за последние годы артистка совершила персональный триумф, как когда-то в балете на сцене Большого театра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова призвала не осуждать Анастасию Волочкову.