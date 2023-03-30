Смертный приговор: смогут ли ВСУ управлять танками Challenger 2 без подготовки

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 73

Военный эксперт Коновалов: неумелое управление танками Challenger 2 приведет ВСУ к гибели

Фото, видео: ТАСС / VALDA KALNINA; Reuters / oleksiireznikov; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Киев с первой задачей справился — поставок допросился. Теперь нужно понять, что с ними делать.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что ВСУ придется пройти «значительную подготовку», прежде чем сесть в танки Challenger 2, поставляемые на Украину. Военные эксперты Иван Коновалов и Игорь Никулин рассказали 5-tv.ru, сколько времени нужно будет боевикам киевского режима, чтобы научиться управлять западной техникой, и может ли недостаток знаний навредить украинской армии.

По словам Коновалова, британский танк имеет достаточно сложную цифровую систему управления, а сама машина капризна и чувствительна. Опытным танкистам не составит труда привыкнуть к новой технике, однако научиться управлять ей с нуля будет сложно и долго, а неумелое обращение с Challenger 2 может и вовсе закончиться трагедией.

«Гибель на поле боя — вот, что тогда, вот, на что обречены. Причем в условиях украинского театра военных действий необходимо действовать в разных, скажем так, условиях», — предупредил эксперт.

Коновалов объяснил, что на территории Незалежной ландшафты встречаются самые разные: для городского боя в районе застроек нужны одни навыки, для лесистой — другие, на равнинах было бы хорошо овладеть скоростью и маневренностью. Кроме того, дневной и ночной бои требуют разных умений. Только комплексная подготовка могут сделать экипаж и танк единым целым, отметил спикер.

Игорь Никулин предположил, что украинцев все-таки должны были обучить заранее, иначе поставки были бы бессмысленными. По его словам, танкистов должны были вывозить за границу для обучения, ведь в противном случае помощь Великобритании обернется пустым переводом военных ресурсов.

«Да утопят они его, как это чаще всего у них и бывает. Там ни мосты, ни дороги не рассчитаны на такие танки. А сейчас распутица. Так что, я думаю, где-нибудь к маю мы их увидим на фронте, и они будут быстро ликвидированы», — поделился мнением эксперт.

Помимо прочего, эксперты отметили вес и размеры танка. Характеристики Challenger 2 делают его большой и уязвимой целью, что требует военнослужащих быстрого реагирования и четкого понимания работы боевой машины.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Великобритании сообщили о нежелании обученных боевиков ВСУ возвращаться на Украину.

Тема:
Спецоперация
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