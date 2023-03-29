В Британии сообщили о нежелании обученных боевиков ВСУ возвращаться на Украину

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34

The Guardian: подготовленные в Великобритании боевики ВСУ отказывались возвращаться домой

В Британии сообщили о нежелании обученных боевиков ВСУ возвращаться на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Экзамен на управление танком Challenger 2 сдали только 20% украинских военнослужащих.

Прошедшие в Великобритании подготовку боевики ВСУ отказывались возвращаться домой вплоть до того, что дезертировали. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на инструкторов украинских военнослужащих.

Уточняется, что прибывшие на обучение управлению танком Challenger 2 украинцы к занятиям относились «максимально пренебрежительно», материал усваивали плохо и отказывались уезжать на родину. Были даже случаи побегов с военной базы, из-за чего пришлось усилить ее охрану.

В итоге, отмечается в публикации, выпускные испытания сдали только 20% танкистов ВСУ. Это при том, что учиться в Великобританию приехали не новобранцы, а контрактники и офицеры с боевым опытом.

Между тем на днях было объявлено о возвращении в Киев первых украинских экипажей, обученных управлению танками Challenger 2, которые, по заявлению минобороны Украины, полностью готовы к выполнению боевых задач на передовой.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее также заявил, что украинские боевики готовы эффективно управлять британскими танками на поле боя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ начали учить применению боеприпасов с обедненным ураном.

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