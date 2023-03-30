«Объяснить это нельзя»: Елена Летучая показала стройную фигуру без одежды
Телеведущая Елена Летучая показала фигуру в нижнем белье
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Телеведущая может похвастаться весьма подтянутым телом в свои 44 года.
Телеведущая Елена Летучая продемонстрировала упругое тело в нижнем белье. На фотографии, опубликованной KP.RU, 44-летняя теледива позирует в черном кружевном белье, которое выгодно подчеркнуло красивые изгибы фигуры.
«Девушка в открытом купальнике — одета. Девушка в закрытом нижнем белье — раздета. Объяснить это нельзя — только запомнить», — прокомментировала откровенный кадр телеведущая.
Поддерживать стройность и подтянутость тела Летучая продолжает с помощью сбалансированного питания. В рационе телеведущей преобладают овощи, зелень и фрукты, а мясо практически отсутствует.
Еще одним вспомогательным методом можно назвать выработанный режим — Летучая не ест после 18-19 часов, так как в вечернее время организму нужно отдыхать, а не переваривать ужин. А во время приемов пищи телезвезда не позволяет себе смотреть телевизор или брать в руки телефон.
Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Летучая осталась в Бразилии без денег.
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