Я Джо, Джо Байденопулос: откуда у Байдена новая фамилия

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 69

Джо Байден признался, что греки дали ему «новую» фамилию Байденопулос

Я Джо, Джо Байденопулос: откуда у Байдена новая фамилия

Фото: www.globallookpress.com / Al Drago - Pool via CNP

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Президент США Джо Байден, оказывается, большой любитель Греции. На сегодняшнем праздновании Дня независимости Греции политик признался, что у него есть еще одна фамилия.

«Когда мне было 29 лет, меня прозвали Джо Байденопулос», — рассказал журналистам Байден.

Известно, что такую фамилию ему дала греко-американская община, которая в то время поддерживала его на выборах в сенат.

Кстати, в Греции по окончанию фамилии, как правило, можно узнать о происхождении человека. Например, окончания на «-пулос» заканчиваются фамилии выходцев с Пелопоннеса, на «-акис» — с Крита.

До этого Байден заявлял, что Соединенные Штаты Америки и Греция вместе противостоят России в ситуации на Украине и будут защищать демократию всюду, где она сегодня находится под угрозой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Байден опозорился, потерявшись после выступления в Северной Каролине.

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