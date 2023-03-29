Где я? Байден опозорился, потерявшись после выступления в Северной Каролине

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Рита Миронова
Рита Миронова 84

Джо Байден после выступления в Северной Каролине вновь потерял ориентиры

Где я? Байден опозорился, потерявшись после выступления в Северной Каролине

Фото: www.globallookpress.com / Al Drago - Pool via CNP

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Президент США вновь публично оконфузился. Что произошло?

Президент США Джо Байден снова оконфузился. На этот раз американский лидер потерялся в пространстве после выступления на заводе в Северной Каролине. На видео, опубликованном МК, Байден ушел с метки, которую сделали специально для него, но не понял, куда идти дальше.

Несколько секунд президент США находится в замешательстве, затем сотрудник безопасности жестом показывает ему, куда надо идти. Примечательно, что до начала выступления Джо Байдена четко проинформировали о том, где он должен стоять во время своей речи перед рабочими. Однако после Байден не разобрался, в какую сторону он должен уходить.

Это не первый раз, когда президент США попадает в конфуз из-за дезориентации в пространстве. Недавно после пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Байден заблудился на сцене. Тогда Трюдо просто развернул президента и взял под руку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Байден признался в любви к мороженому, когда говорил о расстреле детей в приходской школе.

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