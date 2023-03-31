Происходящее в зоне СВО. Главное к утру 31 марта

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Войска РФ отразили попытку ВСУ провести разведку боем на южно-донецком направлении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Руководители пресс-центров разных группировок ВС РФ раскрыли актуальную обстановку на полях сражений. Все самое важное — в дайджесте на 5-tv.ru.

Военнослужащие ВС РФ раскрыли актуальную обстановку в зоне специальной военной операции по защите Донбасса. Видео с заявлениями руководители пресс-центров разных группировок предоставило Минобороны РФ.

Так, на южно-донецком направлении российские войска отразили попытку ВСУ провести разведку боем. В итоге были ликвидированы более десяти украинских боевиков. Также ВС РФ удалось уничтожить беспилотник «Валькирия».

Успехи есть и на запорожском направлении. Здесь российской ПВО удалось сбить украинский вертолет Ми-24. А артиллерия поразила в районе населенного пункта Малиновка скопление пяти бронеатомобилей и до десяти боевиков.

На донецком направлении российские артиллеристы уничтожили радиолокационную станцию AN/TPQ-50 производства США, а также поразили два опорных пункта с личным составом противника — до 20 человек. Еще три опорных пункта и до десяти боевиков ВСУ потеряли под Марьинкой.

В Луганской народной республике (ЛНР) чувствительные удары по неонацистам нанесла российская авиация. Потери в личном составе и бронетехнике понесли 58-я мотопехотная бригада и 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ.

На красно-лиманском направлении беспилотники «Орлан-10» вскрыли скопление пехоты и бронетехники 66-й механизированной бригады ВСУ. Последовавшие удары артиллерии вынудили выживших боевиков спрятаться в лесу.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с российской «танковой каруселью» и рассказывал, для чего она применяется.

Тема:
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