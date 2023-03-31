Байден: «Трансгендеры формируют душу американской нации»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 368

Президент США сделал столько провокационное заявление, что у общественности, кажется, не осталось слов.

Байден: «Трансгендеры формируют душу американской нации»

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP

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Президент США Джо Байден сделал неординарное заявление и буквально «сбил наповал» мировую общественность. Пожилой демократ отметил, что душу американской нации формирует никто иной как трансгендеры. Эти слова прозвучали в честь Международного дня видимости трансгендерности людей.

«Трансгендерные американцы формируют душу нашей нации — с гордостью служат в армии, лечат смертельные болезни, занимают выборные должности, ведут процветающий бизнес, борются за справедливость, воспитывают детей и многое другое», — подчеркивал американский лидер.

В числе прочего Джо Байден сообщил, что в Белом доме с самого первого дня его президентства началась работа над пресечением неравенства, «чтобы трансгендерные люди и все сообщество ЛГБТК+ могли жить открыто и безопасно». О культурных ценностях, важности семьи и брака в администрации Байдена, видимо, никто не думает.

Мировая общественность раскритиковала демократа. Впрочем, в России подобные заявления президента США уже никого не удивляют. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, лишь недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перестала официально классифицировать трансгендерность как психическое расстройство.

«Учитывая это, заявление президента США указывает на душевное нездоровье американской нации? Байдену виднее, конечно», — заключила дипломат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден опозорился, потерявшись после выступления в Северной Каролине.

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