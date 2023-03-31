Петербурженка чуть не умерла во время операции за $4,5 тысячи в частной клинике

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 606

Девушка получила один из таких серьезнейших ожогов, которые иногда приводят к фатальным последствиям. Что на это ответили медики?

Петербурженка чуть не умерла во время операции за $4,5 тысячи в частной клинике

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Молодая женщина во время операции получила термический ожог спины второй степени. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Все случилось в Санкт-Петербурге. Пациентка обратилась в частную многопрофильную немецкую семейную клинику. Стоимость операции составляла около 300-400 тысяч рублей (примерно 4,5 тысячи долларов — по текущему курсу — Прим. ред.).

Фото потерпевшей. Молодая женщина чуть не лишилась кожи из-за операции. Фото; ВКонтакте

Супруг женщины говорит о том, что жена обязательно будет подавать претензию к клинике и врача. На данный момент состояние потерпевшей удовлетворительное.

Ранее 5-tv.ru писал, что поход к косметологу чуть не закончился смертью для петербурженки. Женщина обратилась в больницу с ожогами и некрозом кожи лица после бьюти-процедуры в местной клинике.

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