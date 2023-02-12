Ожог кожи и некроз: поход к косметологу чуть не закончился смертью для петербурженки

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14

Поход к косметологу чуть не закончился смертью для петербурженки

Ожог кожи и некроз: поход к косметологу чуть не закончился смертью для петербурженки

Фото: Depositphotos / poznyakov

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Желание преобразиться привело к страшным последствиям.

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в больницу с ожогами и некрозом кожи лица после бьюти-процедуры в местной клинике. Об этом сообщил сайт 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщина отправилась в кабинет к косметологу, чтобы избавиться от сосудистой сетки на лице. По словам потерпевшей, эксперт обещал ей минимальные последствия процедуры, однако все пошло не по плану. После вмешательства у клиентки начались боли и покраснения. Мазь от синяков, которую ей порекомендовали в клинике, не избавляла от неприятных симптомов, а наоборот, усугубляла проблему. Кроме того, отмечает женщина, учреждение отказало ей в повтором приеме.

В государственной больнице, куда была вынуждена обратиться потерпевшая, врачи выявили у нее ожоги и некроз тканей. Медики считают, что последствия были вызваны аллергической реакцией, однако женщина утверждает, что обговаривала этот вопрос с косметологом во время консультации.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге санитар сломал челюсть пациенту.

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