В РФ признали нежелательной деятельность латвийского «Свободного университета»

|
Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 47

Генпрокуратура РФ признала деятельность латвийской НПО «Свободный университет» нежелательной

В РФ признали нежелательной деятельность латвийского «Свободного университета»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Читайте нас в: Дзен Новости

Генпрокуратура считает, что иностранная НПО навязывает неприязнь к Российской Федерации.

Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность иностранной неправительственной организации «Свободный университет» из Латвии. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«Установлено, что организация основана проживающими на территории Латвии гражданами РФ, в том числе признанными в России иностранными агентами», — говорится заявлении.

По информации прокураторы, профессорско-преподавательский состав учебного заведения популяризует деятельность организаций, которые на территории России считаются экстремистскими.

Ведомство считает, что разработанная и используемая литература их университета носит ярко выраженный антироссийский характер.

«В изданных работах под предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя», — заявили в ведомстве.

Сообщается, что в ходе учебного процесса у студентов формируется стойкая неприязнь к Российской Федерации с одновременным навязыванием либеральных идей европейской демократии.

Генпрокуратура установила, что деятельность университета представляет угрозу для основ конституционного строя, территориальной целостности и общей безопасности государства.

В Минюст России была передана информация о том, что «Свободный университет» необходимо включить в перечень иностранных агентов и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минюст включил в список иноагентов блогера Илью Варламова.

+1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
77.09
0.11 83.76
0.27
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 апреля

Последние новости

14:47
Недетские игры: Япония запретила экспорт игрушек в Россию
14:39
Путин утвердил новую Концепцию внешней политики РФ
14:37
Китайский или белорусский? В Кремле оценили предложенные планы перемирия на Украине
14:28
«Молюсь за тебя»: Филипп Киркоров трогательно поздравил Селин Дион
14:16
Строительный кран рухнул на игровую площадку в Ульяновске, там находились дети
14:07
Это шантаж?! Муж Алексы обнародовал переписку с незнакомкой, которую обнимал в ночном клубе

Сейчас читают

Выписка или лечение в Германии? Последние новости о состоянии Костомарова
Дженнифер Энистон посетовала, что молодежь считает юмор «Друзей» оскорбительным
Аналогов нет: прошел финал конкурса «Автора!»
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео