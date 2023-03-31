В РФ признали нежелательной деятельность латвийского «Свободного университета»

Генпрокуратура считает, что иностранная НПО навязывает неприязнь к Российской Федерации.

Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность иностранной неправительственной организации «Свободный университет» из Латвии. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«Установлено, что организация основана проживающими на территории Латвии гражданами РФ, в том числе признанными в России иностранными агентами», — говорится заявлении.

По информации прокураторы, профессорско-преподавательский состав учебного заведения популяризует деятельность организаций, которые на территории России считаются экстремистскими.

Ведомство считает, что разработанная и используемая литература их университета носит ярко выраженный антироссийский характер.

«В изданных работах под предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя», — заявили в ведомстве.

Сообщается, что в ходе учебного процесса у студентов формируется стойкая неприязнь к Российской Федерации с одновременным навязыванием либеральных идей европейской демократии.

Генпрокуратура установила, что деятельность университета представляет угрозу для основ конституционного строя, территориальной целостности и общей безопасности государства.

В Минюст России была передана информация о том, что «Свободный университет» необходимо включить в перечень иностранных агентов и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минюст включил в список иноагентов блогера Илью Варламова.