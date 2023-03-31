Можно выдохнуть: таро-прогноз на неделю с 3 по 9 апреля

Популярность карт Таро растет с каждым днем абсолютно во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Таролог Айгуль Хуснетдинова подготовила эксклюзивно для 5-tv.ru общий таро-прогноз на неделю с 3 по 9 апреля.

Основная энергия недели (карта Тройка мечей в перевернутом положении)

Все трудности позади, вы можете строить свои планы, рассчитывать на позитивные моменты. На что бы вы сейчас не акцентировали свое внимание — все будет в порядке. Можно выдохнуть и заниматься своими будничными делами.

Финансы (карта Фортуна в прямом положении)

Неделя будет очень удачной для игр в лотерею. Вам могут случайно вернуть долги, вам может случайно повезти. Может произойти долгожданное повышение или приглашение на новую работу. В вашу жизнь может войти судьба и на любые вопросы, которые будут касаться финансовых моментов, будут влиять высшие силы.

Здоровье (карта Верховная жрица в перевернутом положении)

Возможны различного рода ненужные переживания, болезни связанные с материнской линией. Также карта неблагоприятна для вмешательств в организм, в том числе косметических. Лучше отложить процедуры до лучших времен. Также возможны какие-то врачебные ошибки, неправильная постановка диагноза.

Личная жизнь (карта Правосудие в перевернутом положении)

На неделе возможны разлады, в том числе даже доходящие до разводов. Проблемы, связанные с кармическими историями. Это не самое благоприятное время для заключения брака, но хорошее — для развода. Проблемы в отношениях могут возникнуть на пустом месте, поэтому нужно максимально проговаривать все вопросы, которые у вас возникают.

Совет на неделю (карта Тройка пентаклей в прямом положении)

Старайтесь рассматривать любую информацию, которая к вам приходит достаточно критично. Не рубите с плеча, не решайтесь на авантюры. Есть риск очень большой ошибки. Нужно много думать и принимать только взвешенные решения.

Первая неделя апреля будет не очень легкой, но ее можно обезопасить, если прислушаться к советам.

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