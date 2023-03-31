Месяц Огненного Дракона: китайский гороскоп на апрель 2023 года

В начале апреля в мир придет энергия Огненного Дракона — целый месяц править бал будут стихии Ян Огня и Ян Земли. Хорошие новости в том, что стихия Земли в этот месяц станет поустойчивей. На время уйдут такие проблемы, как оползни и землетрясения. А Ян Огонь добавит оптимизма и общей созидающей энергии.

Кому станет лучше жить в апреле

Наиболее явно приток сил почувствуют люди Земли и Огня — им станет легче и проще жить. Начиная с апреля на несколько месяцев ослабнут энергии Воды и Дерева, которых так много было в феврале, а теперь и в марте. Так что Землям и Огням осталось совсем немножко продержаться — до 6 апреля.

Помимо прочего, апрель принесет и решение материальных вопросов. Во-первых, месяц скрывает в себе ключ к энергетическому сундуку с сокровищами для людей, родившихся в день Инь и Ян Воды. Им точно придет прибыль, если у них в карте есть знак Собаки. Остальные смогут в определенные даты совершать более выгодные коммерческие сделки. Апрель хорош тем, что таких дат в нем больше, чем в другие месяцы.

В апреле на волне роста будут Огненные бизнесы — телевидение, фотографы, реклама, ресторанный бизнес, психология, авиация, космонавтика. Прибыль будет заметна также у бизнесов стихии Металл — автомобилестроение, вооружение, государственное управление, добыча и обработка металлов, машиностроение, банки и инвестиции.

Кому от апреля ждать проблем

Негативные аспекты апреля связаны с агрессивным характером Янских энергий месяца. Можно ожидать усиления совсем не миролюбивых настроений. Тех, кто рвется в бой (во всех смыслах), станет вокруг гораздо больше. Вероятна активизация застарелых конфликтов. Огонь придаст импульс и все-все стронется с места. Возможно, это «трогание с места» принесет кому-то разрушение и боль. А кому-то — наоборот, освобождение и выдох. У каждого из нас свои энергии.

Еще один специфический аспект этого апреля — это встреча Дракона месяца и Кролика года, что трактуется как усиление вероятности юридических проблем вплоть до судебных споров. Будьте аккуратны и внимательны те, для кого эта тема актуальна.

Наиболее существенное воздействие энергий апреля ощутят люди с Ян Водой в карте — их ждет стычка с Ян Огнем. Может пострадать здоровье и точно буду зашкаливать эмоции. Люди, родившиеся в день или год Дракона, также под прессингом — удвоение знака принесет повышенную нетерпимость, упертость (не путать с упрямством) и вероятные ошибки из-за крайне непримиримых позиций.

Люди с Крысой и Обезьяной в карте получат гигантское усиление стихии Воды. От пользы или вредоносности этой стихии для вас лично и будет зависеть ваше самочувствие. Люди с Собакой в карте в апреле будут находиться под столкновением. С одной стороны, это чуть усложнит жизнь. С другой — позволит заработать и сдвинуть с места застывшие процессы, что несомненно очень хорошо.

Лучшие и худшие дни апреля

Даты столкновений (разрушений) будут действовать не только на прямых соперников, но и вообще на все знаки. Кому-то прилетит чуток, кому-то — больше. Но обращать внимание на такие дни все-таки стоит.

В апреле дни разрушения это: 9, 10, 21 и 22 число. На эти даты лучше не планировать важную созидательную деятельность.

Благоприятные и особо благоприятные даты для множества важных дел: 12, 14 и особенно 24 апреля.

Дни больших покупок и выгодных сделок: 4, 16, 22 и 28 апреля.

А вот дни «без богатства» — 8 и 10 апреля. Не надо вам на эти даты планировать шопинг.

Дни, когда не стоит начинать серьезное лечение: 2, 14, 15, 26 и 27 апреля.

Люди и стихии

Люди стихии Дерева (небесный столп дня в карте ба-цзы — Дерево) в апреле испытают зуд самореализации. Решайте сами, как его унять — творческие искания могут выражаться не только в народно-прикладном виде. Бизнес или производство на свет потомства — тоже вполне себе самореализация, между прочим. Инь Дерево может понести прямиком на авторитеты — если вам есть, кого сбрасывать с пьедестала — сделайте это в апреле.

Люди стихии Огня (небесный столп дня в карте — Огонь) в апреле окружены людьми. Много встреч, тусовок, общения по поводам и без. Ян Огонь почувствует братское плечо. Огонь Инь — наоборот, слегка утомится от происходящего.

Люди стихии Земля (небесный столп дня в карте ба-цзы — Земля) в апреле будут накапливать ресурс. Кому-то придется заняться здоровьем, а кому-то дополнительным образованием. Ну а третьи будут по самую маковку погружены в семейные дела.

Люди стихии Металл (небесный столп дня в карте ба-цзы — Металл) в апреле крайне подвержены воздействию властных энергий. На повестке дня — начальник, мужья, силовики и чиновники всякого обличья. Приготовьтесь держать отчет, строиться по линеечке и поменьше возражать.

Люди Воды (небесный столп дня в карте бац-зы — Вода) в апреле зарабатывают и сберегают, сберегают и зарабатывают. Деньги — вот основной фокус апреля для людей Воды. Держите кошельки наготове.

Тигр

Тигры в апреле чувствуют себя довольно неплохо. Дракон — их брат по сезону Дерева — поддерживает основную энергию Тигра. Огонь для Тигра тоже неплох — это энергия самореализации. Так что берем вожжи удачи в свои руки и действуем без промедления.

При этом, Тигры, не назначаем важные дела в апреле на 8 и 20 числа.

Кролик

Кролик в апреле чувствует себя довольно вольготно. Его поддерживает энергия года, да и Дракон тоже деревянного сезона, так что все путем. Единственное, в апреле у Кроликов могут вылезти наружу какие-то юридические дела. Если вы знаете за собой такое — лучше начните тяжбу сами. Так будете хоть частично контролировать происходящее.

Самые «опасные» дни для Кроликов: 9 и 21 апреля.

Дракон

У тех, у кого в карте есть Дракон, — месяц Дракона это вызов. Включается саморазрушающее поведение, выражающееся в непреодолимом упрямстве. Чтобы пережить месяц без потерь, имеет смысл осознавать действие этого самонаказания и стараться быть максимально гибким.

Не очень благоприятные даты для Драконов в апреле: 4, 10, 16, 22 и 24.

Змея

Для Змеи месяц Дракона нейтрален и благожелателен. Стихия Дерева подбрасывает в топку энергию, Ян Огонь этого месяца дополняет Огненную стихию Змеи. Все будет хорошо, если Змее полезно такое количество Огня. Если нет — то могут быть проблемы с самочувствием.

Не очень дружелюбные дни для Змей: 11 и 23 апреля.

Лошадь

Лошади в апреле также расцветают и наполняются энергией Огня, которого так давно не было. Правда, энергия Дракона-Земли их чуть тормозит, но это вполне может быть и благом для быстрой Лошадки.

Неблагоприятные дни для Лошади в апреле: 12 и 24 числа.

Коза

Для Козы месяц Дракона — это месяц собрата по стихии. Слабые Землей Козы могут ощутить большую устойчивость. Те же, у кого Земля сильна, станут еще более твердыми и неповоротливыми.

Не очень хорошие даты для Коз в апреле: 1, 13 и 25 число.

Обезьяна

Обезьяна в месяц Дракона получает шанс превратиться из знака Металла в знак Воды. Но это в том случае, когда в карте есть еще и Крыса. В остальном Огненный Дракон для Обезьяны — это энергии, приносящие гибкость и возможности.

Неблагоприятные даты для Обезьян: 2, 14 и 26 апреля.

Петух

Петух в апреле чуть выдохнет. После марта с двойным Кроликом в карте у Петухов накопилась усталость. Апрель даст возможность немного продохнуть. Впрочем, полностью расслабиться у Петуха не получится. Кролик года не дремлет, так что даже и не пытайтесь.

Худшие дни для Петухов в апреле: 3, 15 и 27 число.

Собака

Для Собаки месяц Дракона — это время трансформации и возможность увидеть возможности в обломках развалившегося мира. Собаки становятся более подвижными. Правда, при этом менее уверенными в себе. Но это для них чаще всего действует благоприятно.

Неблагоприятные даты для Собаки в апреле: 4, 16 и 28. В эти дни не назначайте важных дел.

Свинья

Свинья в апреле спокойна и тиха. Энергии Огня и Земли отбирают у Свиней энергию и делают ее максимально индифферентной. Не стоит сопротивляться энергиям, лучше бросить себя в их поток и наслаждаться моментом.

Неблагоприятные даты для Свиньи: 5, 17 и 29 апреля.

Крыса

Для Крыс месяц Дракона — это месяц усиления стихии Воды. Польза или вред в данном случае считается индивидуально. Но после раздражающего марта апрель может стать приятным охлаждением.

Неблагоприятные даты для Крысы: 6, 18 и 30 апреля.

Бык

Быки в марте подвержены разрушающим тенденциям. Будет возможность разобраться с застарелыми завалами — физическими и эмоциональными. Утилизируйте энергии разрушения сами иначе в какой-то момент обнаружите себя загнанным в угол.

Сложные даты для Быков в апреле: 7 и 19.