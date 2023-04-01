Не надо стесняться своих комплексов! Лучшее видео из зоны СВО за день

Лучшее видео из зоны СВО за день
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские войска продолжают наносить чувствительные удары по ВСУ с помощью высокоточного оружия. Как оно работает, показали в Минобороны РФ.
Бойцы армии России продолжают наносить удары по ВСУ для освобождения населенных пунктов и защиты жителей Донбасса в рамках спецоперации на Украине. 5-tv.ru собрал лучшие кадры с работой военнослужащих ВС РФ за день в одном видео.
Так, в Минобороны РФ показали маневры подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс». Во время него стратегические ракетчики отрабатывают все необходимые задачи, противостоят диверсантам и маскируют орудие.
Также в оборонном ведомстве показали, как происходит корректировка огня по объектам и технике ВСУ с помощью беспилотников. В рамках одного из полетных заданий расчет БПЛА заметил колонну военной техники националистов. Они передали координаты цели пункту управления, вскоре после чего последовал удар высокоточным оружием.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ понесли значительные потери на донецком направлении.
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