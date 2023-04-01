Не надо стесняться своих комплексов! Лучшее видео из зоны СВО за день

|
Иван Обухов
Иван Обухов Эксклюзив 65

Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Российские войска продолжают наносить чувствительные удары по ВСУ с помощью высокоточного оружия. Как оно работает, показали в Минобороны РФ.

Бойцы армии России продолжают наносить удары по ВСУ для освобождения населенных пунктов и защиты жителей Донбасса в рамках спецоперации на Украине. 5-tv.ru собрал лучшие кадры с работой военнослужащих ВС РФ за день в одном видео.

Так, в Минобороны РФ показали маневры подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс». Во время него стратегические ракетчики отрабатывают все необходимые задачи, противостоят диверсантам и маскируют орудие.

Также в оборонном ведомстве показали, как происходит корректировка огня по объектам и технике ВСУ с помощью беспилотников. В рамках одного из полетных заданий расчет БПЛА заметил колонну военной техники националистов. Они передали координаты цели пункту управления, вскоре после чего последовал удар высокоточным оружием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ понесли значительные потери на донецком направлении.

Тема:
Спецоперация
1 апр
Генерал армии США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ
1 апр
«В ближайшей перспективе»: американский генерал рассказал, чего ждать в зоне СВО
31 мар
Чудо-оружие не помогло: Чехия указала на заблуждение в эффективности танков Leopard
31 мар
«На душе стало легче»: 82-летняя пенсионерка перевела 100 тысяч рублей бойцам СВО
31 мар
Враг сдается: под Кременной в плен захвачены боевики ВСУ — уникальные кадры
31 мар
ВСУ понесли значительные потери на донецком направлении
31 мар
«Мы их разбили»: бойцы ЗВО ликвидировали французский легион в зоне спецоперации
31 мар
«Ад на земле»: украинский боевик рассказал о ситуации в Артемовске
31 мар
Очередной взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Запорожье
31 мар
Китайский или белорусский? В Кремле оценили предложенные планы перемирия на Украине
Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.32
0.23 84.11
0.35
Встречаем Дракона и радуемся: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 апрел...

Последние новости

10:33
Без еды, воды и бензина: как не погибнуть, попав в случайную гигантскую пробку?
10:13
Я был в уголовном розыске: Ваня Дмитриенко с ужасом вспомнил о своей первоапрельской шутке
10:00
Не надо стесняться своих комплексов! Лучшее видео из зоны СВО за день
9:43
Поляки избили двоих украинцев после дружной пьянки в парке: «Ненавидим!»
9:28
Обратный эффект: диета может провоцировать преждевременное старение
9:13
Главари киевского режима рассказали о подготовке нападения на Крым

Сейчас читают

Ребенок из свердловского детдома стал жертвой педофила-шантажиста
Будущее рядом: музыкальная премия «Новое Радио AWARDS» прошла в метавселенной
«Чудовищно»: бывшая жена Грачевского назвала одну из худших ролей Петрова
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео