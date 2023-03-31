ВСУ понесли значительные потери на донецком направлении

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 94

Минобороны РФ: ВСУ потеряли на донецком направлении 260 наемников за сутки

ВСУ понесли значительные потери на донецком направлении

Фото: REUTERS / Violeta Santos Moura

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Тема:
Спецоперация

На купянском и краснолиманском направлениях за минувшие сутки Киев также потерял до 115 наемников.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки составили 260 военных и наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Военные армии РФ уничтожили четыре боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера (БТР), две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре пикапа и одну гаубицу «Д-30», — заявил Конашенков.

Также стало известно о том, что на купянском и краснолиманском направлениях за минувшие сутки Киев потерял до 115 наемников.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российская ПВО впервые сбила украинскую ракету «Гром-2» в зоне СВО.

Тема:
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