ВСУ понесли значительные потери на донецком направлении
Минобороны РФ: ВСУ потеряли на донецком направлении 260 наемников за сутки
Фото: REUTERS / Violeta Santos Moura
На купянском и краснолиманском направлениях за минувшие сутки Киев также потерял до 115 наемников.
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки составили 260 военных и наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Военные армии РФ уничтожили четыре боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера (БТР), две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре пикапа и одну гаубицу «Д-30», — заявил Конашенков.
Также стало известно о том, что на купянском и краснолиманском направлениях за минувшие сутки Киев потерял до 115 наемников.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как российская ПВО впервые сбила украинскую ракету «Гром-2» в зоне СВО.
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