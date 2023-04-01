Экс-супруг Гагариной признался в чувствах к Пересильд: «Я тайно в нее влюблен»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 39

Фотограф Дмитрий Исхаков признался в тайной влюбленности в актрису Юлию Пересильд

Экс-супруг Гагариной признался в чувствах к Пересильд: «Я тайно в нее влюблен»

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Встреча фотографа и актрисы произошла на съемочной площадке.

Фотограф Дмитрий Исхаков признался в нежных чувствах к актрисе Юлии Пересильд. В 2020 году он развелся с певицей Полиной Гагариной, пара не сумела скрыть от общественности напряженных отношений, Исхаков публично жаловался на препятствия в общении с дочерью. Прошлым летом мужчина заигрывал с женской частью своей аудитории в соцсетях, объявляя старт поисков новой жены. Но, как оказалось, сердце его занято.

На этот раз, впрочем, связывать признание Исхакова с реальным положением дел не приходится. В интервью изданию «Мослента» звездный фотограф признался, что интерес к Пересильд у него в первую очередь профессиональный. Однако вызывает этот интерес отчасти и женская привлекательность актрисы. За свою карьеру Исхаков сотрудничал со многими знаменитостями, но не обо всех он говорит с таким восторгом.

«Я очень люблю работать с Юлией Пересильд. Она занимает особое место в моем сердце. Думаю, я тайно в нее влюблен. Хотя, как фотограф, я влюбляюсь в каждую свою модель, по крайней мере на съемках», — сказал он.

Как отметил Исхаков, его умение погружаться в личность модели и возникающие во время съемок чувства помогают лучше выполнять задачу. Фотограф умеет увидеть лучшее в образе человека по ту сторону объектива. На такое, известное дело, чаще всего способны лишь влюбленные.

Стоит отметить бывшая жена Исхакова хоть и не позирует ему больше, от нехватки влюбленных взглядов после развода не страдает. О своей личной жизни певица с прессой и подписчиками не откровенничает, однако, как писал ранее 5-tv.ru, одной историей поделилась. На новогоднем концерте поклонник сделал ей предложение руки и сердца и подарил роскошное кольцо. Гагарина призналась — очень хотелось взять подарок!

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