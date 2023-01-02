Полине Гагариной сделали предложение руки и сердца прямо на концерте

Знаменитой певице Полине Гагариной сделали совершенно неожиданный подарок в честь Нового года. На одном из последних концертов очаровательный молодой человек позвал артистку замуж. Та — сияла от счастья. Трогательные кадры уже появились в социальных сетях.

«Юный-юный юноша предложил мне руку и сердце! Я отказалась. Во-первых, я не хочу замуж. Во-вторых, мне 19 лет, ему — 16 (возрастная пропасть). В-третьих… блин… хотя кольцо было очень красивое!» — поделилась эмоциями артистка в социальных сетях.

Молодой человек имел буквально киношную внешность: шикарные темные волосы, высокий рост. Смотрел он на артистку так, словно действительно всегда ее любил. Из-за отказа юноша, конечно, расстроился. Впрочем, кто знает, что будет дальше? Может, уже через несколько лет пара поймет, что проскочившая на концерте «искра» была неслучайной?

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Полина Гагарина провела выходные в компании бывшего мужа. Влюбленные расстались несколько лет назад.

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