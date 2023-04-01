Главари киевского режима рассказали о подготовке нападения на Крым

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Иван Обухов
Иван Обухов 397

МВД Украины объявило о завершении формирования бригад для захвата Крыма и Донбасса

Главари киевского режима рассказали о подготовке нападения на Крым

Фото: Reuters / VIOLETA SANTOS MOURA

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Для нападения на российский регион подготовлено восемь бригад боевиков.

Главари киевского режима заявили об окончании создания подразделений для захвата Крыма и Донбасса. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«На сегодняшний день сформированы восемь бригад, и мы готовы к активным наступательным мероприятиям», — заявил Клименко.

После начала проведения Россией специальной военной операции на Украине киевский режим неоднократно заявлял о намерении напасть на российский регион.

В самом Крыму такие попытки называли самоубийственными, делая акцент на том, что захватить часть территории мощной ядерной державы не представляется возможным.

Ранее 5-tv.ru писал, что генерал армии США усомнился в способности ВСУ одержать победу над Россией.

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Главари киевского режима рассказали о подготовке нападения на Крым

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