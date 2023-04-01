Генерал армии США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 25

Генерал армии США Милли: ВСУ не смогут одержать победу над Россией в этом году

Генерал армии США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Спецоперация

Председатель Комитета начальников штабов ВС США объяснил, почему Вашингтон не делится с Киевом ракетами большой дальности.

Украина, скорее всего, не сможет сдвинуть российские войска с утраченных территорий в 2023 году. Такое мнение в беседе с представителями издания Defense One высказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. План главы киевского режима Владимира Зеленского вернуть потерянные земли крайне сложен для исполнения, считает он, особенно в краткосрочной перспективе.

«Очень, очень сложная военная задача. Я не говорю, что это невозможно сделать. Я просто говорю, что это очень сложная задача», — повторял Милли.

Генерал также порассуждал, почему США не поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 километров. Он полагает, что у Штатов просто нет достаточного количества ракет. Страна не сможет защитить себя в случае нападения, если сейчас отдаст снаряды Киеву.

Так что несмотря на требования Зеленского, сейчас делиться с ним Вашингтон не готов — это было бы неоправданным решением. Кроме того, добавил генерал, дальность действия оружия не всегда является решающим фактором на поле боя.

«Сравните, например, мушкет и карабин. Можно сделать шесть выстрелов по разным целям, хотя и на более короткую дистанцию. Есть и другие системы, которые могут справляться с этой задачей, например беспилотники, что-то есть у британцев», — сказал Милли.

В ноябре Милли заявил на пресс-конференции, что вероятность возвращения Крыма в состав Украины «в ближайшее время, невелика». Его комментарий тогда спровоцировал слухи, что Соединенные Штаты якобы оказывают давление на Зеленского с целью добиться переговоров о территориальных уступках России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ООН замалчивает информацию о военных преступлениях Киева.

Тема:
Спецоперация
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