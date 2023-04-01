Опасный диагноз: почему из-за тонких и хрупких сосудов можно умереть

Они становятся ломкими из-за множества факторов. Как заранее узнать о серьезной проблеме?

Для человека в норме иметь упругие и эластичные сосуды, которые поддерживают питание организма и выдерживают скачки давления. Однако любое повреждение сосудистой стенки может привести к смерти. О том, почему тонкие и опасные сосуды опасны для здоровья и какие заболевания могут сигнализировать этими изменениями, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала врач-терапевт Елена Треско.

По ее словам, существует несколько факторов, которые могу спровоцировать повреждение сосудистой стенки и массивное кровотечение. В первую очередь, это заболевания, которые сигнализируют об этом. Например, атеросклероз.

«При атеросклерозе на сосуде образуется бляшка. Более крупный сосуд перекрывается. Из-за снижения кровотока, сосуды становятся более мягкими тонкими и хрупкими», — говорит эксперт.

Также она добавила, что изменение свертываемости крови и гипертония также могут сильно влиять на хрупкость сосудов.

«Генетические особенности. Например, пурпура. Здесь синтезируется деформационный белок коллаген, он разрушает свое собственное сосудистую стенку, что приводит к повреждению сосудов, к их хрупкости и кровоизлияниям. Также данный вид изменений характерен для заболеваний которые являются следствием нарушения углеводного обмена. Сахарный диабет также повреждает сосудистые стенки и сосуды становятся более тонкими», — продолжает Треско.

Терапевт заключила, что нельзя забывать, что заболевания печени тоже могут приводить к таким изменениям. Например, при циррозе печени давление снижается, сосуды становятся ломкими и могут появляться мелкие точечные кровоизлияния.

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