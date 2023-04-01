В России рассказали о текущей ситуации с коронавирусом

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 42

Сезон вирусов уже настал. Каковы прогнозы экспертов и какие меры профилактики лучше всего принять сейчас?

В России рассказали о текущей ситуации с коронавирусом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Ситуация с коронавирусом в России — под полным контролем ученых и медиков. Безусловно, заражения есть. Тем более что настал зимне-весенний вирусный сезон. Однако бить тревогу, как это было, к примеру, в 2019 и 2020 году, специалисты не спешат. Благодаря своевременной профилактике уже давно сформировался «коллективный иммунитет».

Согласно последним данным на сайте оперштаба по борьбе с распространением COVID, за сутки число подтвержденных случаев заражения составило порядка девяти тысяч. Госпитализированных из них — около тысячи. Сокращение числа зараженных COVID отмечается сразу в 50 регионах.

Медики напоминают, что лучшим средством профилактики была и остается вакцина от коронавируса. В России их существует сразу несколько — для удобства граждан. Кому-то подходят однокомпонентный препараты, кому-то — двухкомпонентные. Также недавно ученые представили вакцину в форме спрея — назальную.

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