Ученые из РФ выявили четыре гена, связанных с неврологическими осложнениями СOVID-19

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 38

Новые данные будут использованы при разработке специальных тестов на возможные осложнения от вируса.

Ученые из РФ выявили четыре гена, связанных с неврологическими осложнениями СOVID-19

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Тема:
Эпидемия коронавируса

Ученые из Санкт-Петербурга обнаружили генетические маркеры, связанные с неврологическими проблемами при коронавирусе. Новые данные будут использованы при разработке специальных тестов на возможные осложнения от COVID-19.

По информации издания Газета.ру, участниками исследования стали 336 добровольцев от 18 до 25 лет. Все они перенесли коронавирус в легкой или в средней форме и столкнулись с неврологическими осложнениями. Среди симптомов, которые их беспокоили в течение года с момента болезни, — головные боли, проблемы с памятью, бессонница, потеря обоняния и депрессия. Так, ученые выявили четыре гена, по активности которых можно спрогнозировать соответствующие осложнения — это FURIN, NR1H2, а также SLC6A20 и FYCO1.

FURIN обеспечивает более тесное взаимодействие рецепторов клеток человека с COVID-19, а это показатель высокой восприимчивости к вирусу. В свою очередь, NR1H2 участвует в регуляции воспалительных процессов, что объясняет связь с проявлением неврологических симптомов. Последние два гена находятся в тесном взаимодействии с метаболическими процессами в нервной ткани и секрецией противовоспалительных цитокинов — отсюда и длительные последствия неврологического характера.

Выявленные данные помогут прогнозировать картину заболевания у больного и подбирать в связи с этим корректное и эффективное лечение.

«Генетические варианты, которые мы обнаружили, помогут другим исследователям неврологических последствий COVID-19 расширить свой анализ и в последующем определить механизмы и биологические процессы, приводящие к таким осложнениям», — отметил ведущий научный сотрудник Центра вычислительной биологии СПбПУ, руководитель лаборатории нейрокогнитивной геномики УУНиТ Александр Канапин.

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