Переломный момент близок: в Крыму назвали год завершения конфликта на Украине

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 94

Константинов: переломный момент в конфликте на Украине произойдет в 2023 году

Переломный момент близок: в Крыму назвали год завершения конфликта на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Киевские режим продолжает действовать по указке Запада, истребляя мирное население Донбасса. Когда это закончится?

Переломный момент в ситуации вокруг Украины может произойти уже совсем скоро. Такого мнения придерживается глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

По его словам, конфликт вокруг Украины точно разрешится уже в 2023 году и, без сомнений, с победой России.

«Он (конфликт — прим.ред) завершится не миром, а полной потерей киевской хунтой власти над страной. Посыплется их фронт, рухнет это нацистское дерево, которое они так долго растили», — заявил Константинов.

Он также добавил, что, в конце концов, Российская Федерация вернет себе исторические территории.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как главари киевского режима рассказали о подготовке нападения на Крым.

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