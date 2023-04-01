Шойгу: в России кратно возрос выпуск высокоточных боеприпасов для войск

Выпуск обычных и высокоточных средств поражения для армии РФ кратно увеличен. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании по вопросам обеспечения войск боеприпасами.

По его словам, это стало возможным, благодаря расширению производственных мощностей, а также повышению производительности труда.

«Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения», — заявил Шойгу.

Также он добавил, что обеспечение российских войск средствами поражения в данный момент находится на полном и постоянном контроле правительства и Минобороны РФ. Таким образом, выполняются поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи при проведении специальной военной операции.

Участники совещания с Шойгу также обсудили вопросы повышения эффективности системы логистики.

До этого Сергей Шойгу поручил увеличить вдвое производство высокоточных ракет на одном из предприятий в Подмосковье. Он добавил, что у предприятия с кадрами все отлично, поэтому возможности — безграничные.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Шойгу поручил вдвое увеличить производство высокоточных ракет.