Шойгу поручил вдвое увеличить производство высокоточных ракет
Министр обороны России побывал на одном из предприятий Подмосковья, где производят вооружение.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил увеличить вдвое производство высокоточных ракет. Такую задачу он озвучил во время визита в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», расположенную в Подмосковье.
Глава ведомства подчеркнул, что предприятие располагает соответствующими возможностями. И кадры, и мощности — на должном уровне.
«У предприятия есть необходимые резервы: высококвалифицированные специалисты и производственные мощности. Поэтому задача жесткая, но выполнимая», — цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.
Кроме того, он отметил, что по некоторым видам вооружения корпорация уже наладила серийное производство — начинала же с опытных образцов.
Глава оборонного ведомства добавил, что некоторые разработки заслуживают особого внимания.
«Эти изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран», — добавил министр.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Шойгу назвал отношения России и КНР опорой глобальной стабильности.
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