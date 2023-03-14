Шойгу поручил вдвое увеличить производство высокоточных ракет

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 31

Министр обороны России побывал на одном из предприятий Подмосковья, где производят вооружение.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Министр обороны России Сергей Шойгу поручил увеличить вдвое производство высокоточных ракет. Такую задачу он озвучил во время визита в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», расположенную в Подмосковье.

Глава ведомства подчеркнул, что предприятие располагает соответствующими возможностями. И кадры, и мощности — на должном уровне.

«У предприятия есть необходимые резервы: высококвалифицированные специалисты и производственные мощности. Поэтому задача жесткая, но выполнимая», — цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

Кроме того, он отметил, что по некоторым видам вооружения корпорация уже наладила серийное производство — начинала же с опытных образцов.

Глава оборонного ведомства добавил, что некоторые разработки заслуживают особого внимания. 

«Эти изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран», — добавил министр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Шойгу назвал отношения России и КНР опорой глобальной стабильности. 

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