«Уже стонут»: военный аналитик указал на сигналы окончания спецоперации

Несмотря на постоянные обещания отдать Украине «последнюю рубаху», страны Европы уже мечтают выскользнуть из украинского кризиса с наименьшими потерями.

К лету страны Европы начнут продумывать способы завершения конфликта на Украине. Они уже сейчас отказываются поставлять технику Киеву, требуя компенсации с США, которые не хотят помогать им финансово или технически. На это указал гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Страны Европы уже стонут в своих политических заявлениях, через свои медиа взывают к Вашингтону: пощади, хватит из нас выдаивать последние бронемашины, последнюю военную технику, последние миллиарды евро из нашей казны, у нас своих проблем хватает», — цитирует Михайлова URA.RU.

По словам эксперта, несмотря на постоянные заявления о всецелой поддержке Украины и обещания отдать ей «последнюю рубаху», никто в Европе этого не сделает. Страны ЕС уже сами дошли до того состояния, когда за каждый самолет и бронемашину даже советского производства клянчат у американцев оружие или деньги. Вашингтон, в свою очередь, тоже не хочет бесплатно отдавать свою технику. Такая ситуация, считает Михайлов, продержится максимум до лета.

Также эксперт обратил внимание на то, что сама активность накачивания оружием Украины снижается. Об этом говорит то, что в последнем пакете западной военной помощи содержатся, прежде всего, боеприпасы к ранее поставленному оружию. При этом нет ни обещанных ракетных систем средней дальности, ни зенитно-ракетных комплексов, ни самолетов. Да и с танками «все сложно», отметил аналитик.

«Новые поставки уже не несут военного переломного характера, потому что это не те вооружения, которыми можно резко сменить ситуацию на такой протяженной линии фронта, их просто физически не хватит», — указал Михайлов.

По его мнению, США ближе к лету начнут пытаться нащупать выход из украинского кейса, сохранив лицо. Не исключено, что они попытаются перетянуть на себя «одеяло миротворца», заключил аналитик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли, Украина не сможет сдвинуть российские войска с утраченных территорий в 2023 году.