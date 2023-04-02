«Я люблю тебя бесконечно»: бывший муж Славы пытается добиться ее прощения

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Рита Миронова
Рита Миронова 64

Бывший муж Славы добивается ее прощения публичными поцелуями и букетом цветов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / nastya_slava; 5-tv.ru

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С Анатолием Данилицким певица прожила 20 лет. В конце 2022 года пара рассталась.

Гражданский муж певицы Славы, с которым она рассталась в конце прошлого года, добивается ее прощения. Бизнесмен Анатолий Данилицкий пришел на концерт артистки с большим букетом алых роз и публично поцеловал бывшую возлюбленную в щеку, а затем вручил ей цветы. Запечатленный на видео момент Слава опубликовала в своем блоге.

«Я люблю тебя бесконечно, но… все сломано. Но ты наш дорогой и любимый человек на века», — написала певица под публикацией.

О расставании 42-летней Анастасии Сланевской (настоящее имя артистки — Прим. ред) и 70-летнего Анатолия Данилицкого стало известно в конце 2022 года. Точная причина — неизвестна. Но поклонники артистки гадают — может, дело в измене Данилицкого.

Ранее бизнесмен публично признавал свою вину в расставании, отметив, что у пары просто накопились проблемы, а встретиться и серьезно поговорить они не смогли. У бывших возлюбленных есть общая 12-летняя дочь Антонина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Слава стала бабушкой. Внука ей подарила вторая наследница — Александра.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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