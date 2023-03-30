«Я стала бабкой»: заплаканная от счастья певица Слава сообщила о рождении внука

Знаменитость отметила, что ждала появление нового члена семьи именно в этот день.

Российская певица Слава стала бабушкой. Радостной новостью артистка поделилась с подписчиками в своей социальной сети.

Исполнительница опубликовала видео, на котором они сидит в медицинском халате с пластмассовым стаканчиком в руках. Она отмечает, что не верит в свое счастье — ее дочь Сашенька подарила ей внука.

«Пью коньяк, закусываю шоколадкой, потому что я стала бабушкой. Я рыдаю все утро, я чувствовала, что это произойдет именно сегодня <…> Я стала бабкой», — говорит Слава сквозь слезы.

С трудом верится, что Слава будет воспитывать внука, ведь ей всего 42 года. Дочь Александру она родила в 1999 году от бывшего мужа Константина Морозова. К сожалению, пара рассталась вскоре после рождения девочки. В 2011 году Слава подарила ребенка другому мужчине — бизнесмену Анатолию Данилицкому.

Ранее 5-tv.ru писал, что беременная дочь певицы Славы сообщила о тревоге перед родами.

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