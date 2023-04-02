Румыны стали массово выселять беженцев из Украины

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Полина Долгова
Полина Долгова 134

Adevarul: жители Румынии начали выгонять беженцев с Украины из-за новых правил поддержки

Румыны стали массово выселять беженцев из Украины

Фото: © РИА Новости / Таисия Лисковец

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Жители Румынии начали требовать от украинских беженцев съехать из-за анонсированных изменений в законе.

Владельцы жилья из Румынии массово стали выселять украинских беженцев или заставлять искать новое жилье из-за того, что те не платят за аренду, сообщает издание Adevarul.

Сообщается, что по правилам, которые действуют по программе «50/20», граждане Румынии предоставляют беженцам свои дома и за это получают компенсацию от властей за каждого украинца суммой 50 (850 рублей) и 20 леев (340 рублей). Эта сумма денег распределяется и на проживание, и на разовое питание в день. Однако с начала 2023 года власти Румынии только единожды сделали выплату арендодателям — это был перевод за декабрь прошлого года.

В связи с этим оказались в сложной ситуации владельцы, которые платят не только за коммунальные услуги, а также кредиты на жилье.

Согласно предложенным нововведениям, программа предполагает, что каждая украинская семья будет получать ежемесячно две тысячи леев (около 34 тысяч рублей). Однако срок оказания материальной помощи будет ограничиваться четырьмя месяцами, на протяжении которых беженцы должны будут встать на учет и найти работу. В этом случае финансовую помощь продлят.

Из-за новых правил, румыны пытаются избавить себя от «постояльцев» или просят с них высокие суммы за арендную плату, так как многие румыны изначально принимали только многодетные семьи, чтобы получить больше средств от властей на каждого члена.

Власти Румынии обнародовали данные, что с февраля 2022 года страна потратила на беженцев из Украины €565 млн, из них более €100 миллионов на пропитание и жилье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Молдавии признали румынский язык государственным.

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