В Молдавии признали румынский язык государственным

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 14

Президент страны заявила, признание этого языка государственным станет «катализатором консолидации общества».

В Молдавии признали румынский язык государственным

Фото: www.globallookpress.com / Dave Bartruff

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Румынский язык станет государственным в Молдавии. Соответствующий закон подписала президент страны Майя Санду.

«Сегодня я подписала закон, подтверждающий историческую и непреложную истину: государственным языком Молдавии является румынский», — написала Санду на своей странице в Facebook*.

Глава государства выразила надежду на то, что румынский язык поспособствует еще большему объединению граждан страны. Также это станет «катализатором консолидации общества». 

Переименование государственного языка одобрил парламент республики. Согласно законопроекту, теперь фраза «молдавский язык» в любой грамматической форме будет заменяться на «румынский язык».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила власти Молдавии в разрушении страны. Одним из доказательств этого она назвала переименование молдавского языка.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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