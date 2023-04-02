Одной ракетой: войска ВС РФ устроили «громкие похороны» западным танкам

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Рита Миронова
Рита Миронова 25

«Царьград»: ВС России сделали «громкие похороны» западным танкам в зоне СВО

Одной ракетой: войска ВС РФ устроили «громкие похороны» западным танкам

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

На «непобедимые» танки Запада российским войскам хватило одного снаряда.

Вооруженные силы (ВС) РФ в зоне спецоперации активно уничтожают вооружение украинской армии, поставляемое Западом. Как пишет «Царьград», ВС РФ устроили «громкие похороны» технике, переданной западными странами.

Так, российская армия поражает железнодорожные составы и склады, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранят вооружение. Таким образом ВС РФ лишают украинцев даже малейшей возможности использовать это оружие.

В ночь на 29 марта недалеко от Запорожья уничтожили до десяти западных танков, которые ВСУ дислоцировали в одном месте. Для этого ВС РФ хватило всего одной ракеты, которая успешно уничтожила целый ангар, начиненный танками зарубежного производства.

«Точной модели (танков — Прим. ред.) очевидцы сказать не могли, не разбираются. Но видели, как в ангар загоняли технику и как туда прилетела наша ракета», — рассказал военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

Кроме того, как стало известно изданию, не все западные танки уничтожаются российскими войсками. Часть вооружения специально не трогают, чтобы получить образцы в свое распоряжение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, смогут ли ВСУ управлять танками Challenger 2 без подготовки.

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