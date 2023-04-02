Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза РФ
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Темы предстоящего заседания пока не обозначены.
Фото: Ильин Сергей / ТАСС
В расписании президента РФ Владимира Путин на следующей неделе с 3 по 9 апреля запланировано большое заседание Совбеза РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости.
«Да. Совбез планируется», — лаконично отметил Песков.
Представитель Кремля уточнил, что тему совещания он сообщит журналистам дополнительно в ходе одного из ближайших брифингов.
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