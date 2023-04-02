Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза РФ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 164

Темы предстоящего заседания пока не обозначены.

Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза РФ

Фото: Ильин Сергей / ТАСС

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В расписании президента РФ Владимира Путин на следующей неделе с 3 по 9 апреля запланировано большое заседание Совбеза РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости.

«Да. Совбез планируется», — лаконично отметил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что тему совещания он сообщит журналистам дополнительно в ходе одного из ближайших брифингов.

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