Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза РФ

В расписании президента РФ Владимира Путин на следующей неделе с 3 по 9 апреля запланировано большое заседание Совбеза РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости.

«Да. Совбез планируется», — лаконично отметил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что тему совещания он сообщит журналистам дополнительно в ходе одного из ближайших брифингов.