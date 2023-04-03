Болезнь старшей дочери Бородиной довела телеведущую до паники

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 37

Знаменитость старается сделать все возможное, чтобы уберечь детей от болезней, печалей и неприятностей.

Болезнь старшей дочери Бородиной довела телеведущую до паники

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Читайте нас в: Дзен Новости

Телеведущая Ксения Бородина сильно переживает из-за болезни старшей дочери Маруси. У 13-летней девочки появилась аллергия, на которую и обратила внимание звездная мама.

В своем блоге она поделилась с подписчиками лечением ребенка, опубликовав соответствующий снимок. Бородина рассказала, что таблетки она купила еще в Дубае. Но сразу предупредила фанатов, что если они помогли ей, это не значит, что помогут и другим. В этом вопросе все-таки лучше проконсультироваться с врачом.

Вместе с тем телеведущая вспомнила, как однажды поделилась названием неотропного препарата. В результате на нее обрушилась критика и недовольства от людей, которым он не помог или даже ухудшил самочувствие.

«Все, что касается таблеток, моих рекомендаций в этом нет. Моей ответственности нет, и в принципе диагнозами не буду делиться, потому что это чревато 33-мя советами. Люди начинают тупо запугивать», — заключила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ольга Орлова не кормит ребенка грудью.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.32
0.23 84.11
0.35
Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на понедельник, 3 апреля

Последние новости

6:52
Стало известно о купленном подозреваемой в убийстве военкора Татарского авиабилете
6:35
Киевский режим продолжает притеснять УПЦ: новый конфликт вспыхнул в Хмельницком
6:16
«Это провокация»: в США рассказали, кто может стоять за убийством Татарского
6:00
Небесные стражи! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:47
Болезнь старшей дочери Бородиной довела телеведущую до паники
5:40
Цифровая деменция: как зависимость от гаджетов «убивает» мозг

Сейчас читают

«Это провокация»: в США рассказали, кто может стоять за убийством Татарского
Над администрацией Артемовска подняли российский флаг
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео