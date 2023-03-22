Заложница болезни: Ольга Орлова рассказала, почему не кормит ребенка грудью

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 37

Певица Ольга Орлова рассказала, что не стала кормить ребенка грудью из-за приема таблеток от аллергии

Заложница болезни: Ольга Орлова рассказала, почему не кормит ребенка грудью

Фото: www.globallookpress.com / Valery Lomokhova

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Знаменитость страдает этим недугом каждую весну.

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась поклонникам, почему не стала кормить грудью свою новорожденную малышку.

По словам знаменитости, из-за страшной аллергии, которая случается с ней каждую весну, она постоянно сидит на таблетках. В этом и кроется вся причина.

«Я уже говорила про то, что я аллергик. Начался сезон цветения, у меня поллиноз, я сижу на гормональных и антигистаминных препаратах», — рассказала Орлова подписчикам.

До этого телеведущая уже рассказывала, как прямо на праздновании дня рождения Ксении Бородиной у нее случился страшный приступ аллергии из-за букетов с мимозами.

Ольга Орлова стала мамой 6 февраля. Девочка родилась весом 3,8 килограмма и ростом 54 сантиметра. Это второй ребенок певицы — первому сыну Артему уже 20 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Ольга Орлова готова доверить свою дочь старшему сыну.

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