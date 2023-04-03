Сильное землетрясение произошло на Камчатке

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 24

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9

Сильное землетрясение произошло на Камчатке

Фото: www.globallookpress.com / Muhammad Fauzy

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Оперативные группы спасателей уже приступили к обследованию зданий.

Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали на Камчатке, сообщает местный филиал Геофизической службы РАН.

Инцидент произошел в акватории Авачинского залива на глубине 100 километров. Сильнее всего подземные толчки почувствовали жители сел Сельдевая, Рыбачий, Вилючинск, Советский.

Пострадавших, по последним данным, нет. Угроза цунами не объявлялась. Сейчас оперативные группы спасателей приступили к обследованию зданий и сбору информации об их состоянии.

Из разных частей города в социальных сетях люди публиковали сообщения о незначительных последствиях. В некоторых магазинах оказались разбиты бутылки, которые попадали с полок разбившиеся в магазинах бутылки. В некоторых домах двигалась мебель, где-то даже обвалилась плитка на потолке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7, 1.

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