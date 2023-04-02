В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7, 1

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15

Очаг залегал на глубине 73 километра.

В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7, 1

Фото: www.globallookpress.com / Norbert Eisele-Hein

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Мощное землетрясение произошло в Папуа-Новой Гвинее, его магнитуда составила 7, 1. Об этом сообщили на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр толчков находился в 38 километрах к юго-востоку от города Амбунти. Там проживает порядка двух тысяч человек. При этом очаг землетрясения залегал на глубине 73 километра.

Информации о пострадавших и разрушенных зданиях не поступало.

Землетрясения были зафиксированы и в других странах — в Мексике, у восточных берегов Японии, Индонезии и Аргентине. Все они были более четырех баллов.

В конце марта сильные подземные толчки произошли в Афганистане и Пакистане. В результате погибли не менее девяти человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате землетрясения в Эквадоре погибли 14 человек.

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