В Москве заработал Единый пункт отбора на военную службу по контракту

Единый пункт отбора на военную службу по контракту поможет оформить документы всем желающим, а специалисты проведут любые консультации по вопросам льгот. Об этом рассказал военный комиссар Москвы Максим Локтев.

«Со всеми кандидатами будут проведены мероприятия по отбору на контракт по принципу одного окна, не выходя за территорию этого здания», — заявил Локтев.

В пункте рады даже тем гражданам, кто не связан с боевыми действиями. Срок службы в армии по контракту определяется индивидуально, но минимальный срок — 11 месяцев.

Каждый контрактник заранее будет проходить специальную военную подготовку на полигонах Подмосковья. Таким военнослужащим гарантированы постоянные и единовременные выплаты при подписании контракта и отправке в зону СВО.

А если контракт подписывается более, чем на год, военный получит единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. При заключении контракта в Москве гражданину предусмотрена дополнительная выплата — 50 тысяч рублей ежемесячно.

Пункт располагается на улице Яблочкова. Работает без выходных с 09:00 до 19:00.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий участников добровольческих отрядов и предполагающий множество льгот.

В феврале 2022 года началась спецоперация (СВО) по защите ДНР и ЛНР от киевского режима. Владимир Путин заявил о ее начале после просьб поддержать регионы и оказать им военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии в виде массированных обстрелов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Москве откроется госпиталь для раненых пациентов из новых субъектов России.