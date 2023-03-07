В Москве откроется госпиталь для раненых пациентов из новых субъектов России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26

Столичный мэр считает, что открытие нового медицинского учреждения поможет разгрузить больницы в присоединенных регионах.

В Москве откроется госпиталь для раненых пациентов из новых субъектов России

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об открытии в столице лечебного госпиталя на базе клинического центра «Вороновское». Учреждение сможет принимать раненных жителей новых субъектов России и оказывать им необходимую помощь. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Сергея Собянина.

Столичный мэр отметил, что госпитали на новых российских территориях сильно загружены. Это мешает им оказывать плановую медицинскую помощь местным жителям, в результате чего пациенты не получают должного медицинского обслуживания. Открытие нового филиала в Москве позволит освободить больницы в присоединенных регионах.

Собянин объяснил, что в новый госпиталь смогут обратиться участники СВО, служащие, командированные, а также гражданское население, которое было травмировано в результате боевых действий. На данный момент госпиталь уже принял 25 человек.

Мэр рассказал об оснащение медицинского учреждения передовым оборудованием и современными технологиями. По его словам, в госпитале развернули общие и специализированные операционные, а мультидисциплинарный подход к каждому больному обеспечивается благодаря слаженной работе врачей разного профиля: от хирургов до психологов.

Сергей Собянин в заключение напомнил, что Москва на системной основе помогает ДНР и ЛНР. В прошлом году бригады столичных специалистов посещали субъекты и работали в местных больницах. По его словам, с лета прошлого года московские хирурги провели тысячи операций.

ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонские области вошли в состав РФ по итогам прошедших осенью 2022 года референдумов. Киев отказался признавать результаты референдума и продолжил обстрелы территории.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин сообщил о необходимости развитии культуры в новых регионах РФ.

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