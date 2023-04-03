В Вологодской области разбился легкомоторный самолет

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 72

Воздушное судно занималось обработкой сельскохозяйственных угодий.

В Вологодской области разбился легкомоторный самолет

Фото: © РИА Новости / МЧС РФ

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Днем 3 апреля в Вологодской области недалеко от населенного пункта Стандартный потерпел крушение легкомоторный самолет «Бекас». По данным источника 5-tv.ru, погиб пилот.

По предварительной информации, в результате падения самолета других жертв нет. Воздушное судно занималось обработкой сельскохозяйственных угодий. Во время посадки самолет потерял управляемость, в результате чего «Бекас» столкнулся с землей. От полученных травм пилот погиб на месте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у берегов Крыма был замечен британский самолет-разведчик.

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