Михаил Галустян получил армянское гражданство

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 83

Шоумен пока испытывает некие трудности с языковым барьером.

Михаил Галустян получил армянское гражданство

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Актер Михаил Галустян, родившийся в Сочи, получил гражданство Армении. Об этом он рассказал в интервью местному изданию News.аm.

По его словам, он пошел самым честным путем и официально подал все нужные документы, так как является этническим армянином.

«Справедливость восторжествовала. Я наконец-то получил гражданство Армении», — заявил Галустян.

Артист также поделился тем, что уже испытывает некие языковые трудности. Шоумен рассказал, что «сочинский армянский» значительно отличается от «ереванского армянского», который сам по себе очень литературный. Поэтому с работой в новой стране Галустяну будет довольно сложно. Пока знаменитость находится в поисках нового жилья.

К слову, при получении гражданства Республики Армения не нужно отказываться от гражданства Российской Федерации, у стран подписан договор о двойном гражданстве.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как женатый Галустян сделал неожиданное предложение Бузовой под дождем.

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