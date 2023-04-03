Михаил Галустян получил армянское гражданство

Актер Михаил Галустян, родившийся в Сочи, получил гражданство Армении. Об этом он рассказал в интервью местному изданию News.аm.

По его словам, он пошел самым честным путем и официально подал все нужные документы, так как является этническим армянином.

«Справедливость восторжествовала. Я наконец-то получил гражданство Армении», — заявил Галустян.

Артист также поделился тем, что уже испытывает некие языковые трудности. Шоумен рассказал, что «сочинский армянский» значительно отличается от «ереванского армянского», который сам по себе очень литературный. Поэтому с работой в новой стране Галустяну будет довольно сложно. Пока знаменитость находится в поисках нового жилья.

К слову, при получении гражданства Республики Армения не нужно отказываться от гражданства Российской Федерации, у стран подписан договор о двойном гражданстве.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как женатый Галустян сделал неожиданное предложение Бузовой под дождем.