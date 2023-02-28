Женатый Галустян сделал неожиданное предложение Бузовой под дождем: «Придется общаться всю жизнь»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 143

Михаил Галустян предложил Ольге Бузовой назвать всех своих подписчиков поименно

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / buzova86; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Знаменитости провели вечер в очень романтичном месте.

Шоумен Михаил Галустян предложил певице Ольге Бузовой совершить безумный поступок, от которого она теперь вряд ли сможет отказаться. Об этом артист заявил на видео в личном блоге самой знаменитости.

Сейчас Бузова и Галустян находятся в Африке, на съемках звездного проекта. В один из дождливых вечеров певица решила поделиться со своими подписчиками романтичными съемками мест, где обитают все звезды проекта. В конце видео Ольга Бузова задала вопрос артисту, показать ли его в кадре. На что он ответил: «А это кто?».

«Вот Оля все время говорит: „Мои люди, мои люди“, а я вот к вам сейчас обращаюсь, к людям Оли, попросите ее, чтобы она вас каждого, поименно, перечислила!» — заявил Галустян.

В ответ на это певица сказала, что тогда ему придется общаться с ней всю жизнь.

«Я забираю свои слова обратно», — заключил шоумен.

Не так давно Ольга Бузова на фоне слухов о беременности снялась в купальнике и напоролась на критику подписчиков. На фото экс-звезда «Дома-2» показала плоский живот. Некоторые заподозрили ее в использовании фотошопа, а другие — раскритиковали за слишком откровенные снимки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ольга Бузова пожаловалась на отеки из-за африканской жары.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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