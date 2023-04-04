Стас Ярушин о стриминге на Twitch: Старпер, куда ты лезешь?

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 50

Стас Ярушин рассказал об опыте стриминга на Twitch

Стас Ярушин о стриминге на Twitch: Старпер, куда ты лезешь?

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ПАВЕЛ ВОЛКОВ

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Помимо актерской деятельности, артист строит музыкальную карьеру, а также у него есть свое собственное шоу.

Актер и певец Стас Ярушин развивается на популярных площадках в интернете. Об этом он рассказал на музыкальной премии «Нового радио».

По признанию артиста, он выходит в прямой эфир на своем YouTube-канале MuzLoft, где собирает до пяти тысяч живых зрителей. Также музыкант попробовал себя на нашумевшей среди молодежи стриминговой площадке Twitch, но там он не получил достаточного количества внимания. По словам Ярушина, самый его популярный эфир собрал всего лишь 300 зрителей, а самым частым комментарием стал вопрос «Старпер, куда ты лезешь?».

Тем не менее, артист не расстраивается и хочет дальше пробовать себя в различных амплуа.

«Классно, что старперы умеют перестраиваться. И могу сказать, что много старперов, которые перестроились, и это очень круто», — заключил певец.

Ранее 5-tv.ru писал, как Стаса Ярушина сравнили с Джоном Мейером.

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