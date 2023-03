Стас Ярушин о музыкальной карьере: меня сравнили с Джоном Мейером

Стас Ярушин рассказал, как иностранцы отреагировали на его трек на английском языке You are only one перед своим первым сольным концертом с музыкальной группой МузLoft Band. Мероприятие прошло 10 марта в Крокусе.

«Я переделывал аранжировку на эту песню раза четыре. И в какой-то момент я понял, что, если ее споешь на английском языке, она сложится. Она будет такого формата Backstreet Boys», — отмечает музыкант.

Свою композицию Ярушин предложил послушать знакомым британцам, осознанно не рассказав им о своем авторстве. Они были приятно удивлены песней, что даже сравнили ее с музыкой американского исполнителя Джона Мейера.

«Они спросили: «Эта песня популярная? Я говорю: «Нет, у нас популярна другая музыка», и поставил композиции, которые у нас слушают в стране. У меня есть более похожая песня на то, что сейчас востребовано «Я не могу тебя ждать». Они говорят: «Стас, ну это же хрень», — делится артист.

Музыкант считает, что сначала нужно написать десять посредственных песней, чтобы на 11-й получилось что-то по-настоящему стоящее. Сам же Ярушин признался, что у него нет амбиций выходить на мировой уровень. Он делает музыку прежде всего для себя.

На первом сольнике артист живьем исполнил собственные композиции, а в перерывах между песнями в юмористическом формате рассказывал о своем творческом пути. Зрители могли задать любой вопрос Ярушину, отправив ему сообщение во время концерта. Артист отвечал гостям вечера прямо со сцены.

В композициях Стаса Ярушина преобладает любовная лирика, которая сопровождается легкой джазовой музыкой. Живое исполнение песен — основное условие артиста. Ярушин не считает певцами людей, которые поют под фонограмму.

5-tv.ru

Приглашенным звездным гостем стала советская и российская эстрадная певица Лариса Долина. Появление артистки такого масштаба стало неожиданным, ведь Ярушин находится лишь в начале своего музыкального пути.

«Он очень оригинальный автор, и у него есть свой подчерк. Это очень важно. Потому что потеряться в этом музыкальном пространстве очень просто. А иметь свое собственное лицо, которое у него есть абсолютно точно, вот это классно. Это мне очень нравится. Он ни на кого не похож и не стремится ни на кого быть похожим», — считает Долина.

Несмотря на то что музыка Ярушина сейчас не настолько востребована на музыкальном рынке, певица верит, что аудитория музыканта со временем будет только расти.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ярушин выживал в экстремальных условиях на реалити-шоу «Звезды в Африке».