Москва осознает стратегическую значимость Арктики и работает над безопасностью в регионе.

Вашингтон ошибочно полагает, что нападение на Россию с помощью Аляски — хорошая идея. Отставной офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер назвал подобный сценарий невозможным в интервью одному из YouTube-каналов.

Разведчика рассмешило предположение, что США смогут использовать северный штат как плацдарм для развертывая вооруженных сил, направленных на борьбу с Москвой. Он без раздумий заявил, что развитие подобного сценария невозможно.

«Сейчас, когда дела обстоят таким образом, США со стороны Аляски не представляют значимой угрозы для России», — объяснил Риттер.

Экс-разведчик отметил, что для реализации такого плана Вашингтону потребовалось бы восстановить военные объекты на Аляске. Однако, по его словам, военный потенциал Росси на севере превосходит американский. Москва, в отличии от США, понимает стратегическую значимость региона и работает над его безопасностью.

Ранее 5-tv.ru писал, что Риттер раскрыл попытку ВСУ скрыть от США реальное число потерь.